'Ben varken o yoktu'

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim Web TV (dimtv.tv) stüdyoları dün sabah ünlü bir ismi ağırladı. Müzik kariyerini Avrupa'da sürdüren ünlü sanatçı Koray Beyoğlu, 'Gökhan Koca ile Günaydın Alanya' programına konuk oldu ve izleyicilere yeni projelerinden bahsetti. Geçtiğimiz yıl çıkardığı single çalışması 'Gücenmedim' ile büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, 2019 yılının sonlarına doğru hareketli bir şarkı ile yeniden sevenlerinin karşısına çıkacağını da sözlerine ekledi. Kendisi gibi ünlü bir sanatçı olan Koray Avcı'ya benzetilmesi hakkında sorulan sorulara da cevap veren Beyoğlu, "Evet, Koray Avcı ile görüntü olarak biraz benzeyebiliriz ama ben bu tarzımı ve müziğimi yıllardır yapıyorum. 'Ben varken Koray Avcı yoktu' demek istemiyorum ama zaten ben rock müzik yapıyorum, tarzlarımız çok farklı" dedi. Programda mini bir de konser veren Koray Beyoğlu, Alanya'da da bir konser vermek istediğini ifade etti.