Ben Fero Alanya'yı coşturdu
Ünlü rapçi Ben Fero, Illusion Event Hall'de ikinci kez sahne aldı. Hayranları ise ünlü gece kulübünü tıklım tıklım doldurdu
PORTAKAL 20.10.2019, 18:20
ALANYA'NIN ve bölgenin en popüler gece kulüplerinden olan Illusion Event Hall, geçtiğimiz haftasonunda ünlü rap sanatçısı Ben Fero'yu ikinci kez sahnesinde ağırladı. Renkli konsere Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri ve Ben Fero hayranları büyük ilgi gösterdi. Sahneye "3-2-1" adlı şarkısı ile çıkan başarılı rapçi, daha sonra "Demet Akalın", "Biladerim İçin", "Mahallemiz Esmer" ve "Babafingo" gibi şarkılarını arka arkaya seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ben Fero, "Alanyalı biladerlerime, hayranlarıma ve Sait Alibeyoğulları'na büyük minnet borçluyum. Illusion yine tıklım tıklımdı. Konserime ilgi gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.
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