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Beklenen gün yarın! Summer Garden yaza 'Merhaba' diyecek

Ünlü gece kulübü Summer Garden, yarın gece görkemli bir açılış partisi ile 2018 yaz sezonuna 'Merhaba' diyecek. Renkli gecede, ünlü DJ Ozan Çolakoğlu ve İspanyol DJ Marien Baker canlı performans sergileyecek

Beklenen gün yarın! Summer Garden yaza 'Merhaba' diyecek

Ünlü gece kulübü Summer Garden, yarın gece görkemli bir açılış partisi ile 2018 yaz sezonuna 'Merhaba' diyecek. Renkli gecede, ünlü DJ Ozan Çolakoğlu ve İspanyol DJ Marien Baker canlı performans sergileyecek

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:48
Beklenen gün yarın! Summer Garden yaza 'Merhaba' diyecek
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YAZ gecelerinin eğlence adresi Summer Garden, yarın gece muhteşem bir parti ile yeni sezona kapılarını açacak. Eğlenceli açılış partisinde Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü prodüktör ve DJ Ozan Çolak ile İspanyol kadın DJ Marien Baker performans sergileyecek. Renkli gecede dans gösterileri, ışık şovları ve çeşitli etkinlikler de yapılacak. Yarın gece tüm eğlenceseverleri Summer Garden Club'a beklediklerini söyleyen işletme müdürü Erhan Başsav, "Alanya ve bölgenin 1 numarası olan Summer Garden, 2018 yazına keyifli bir giriş yapacak. Eğlenceseverleri bu yıl yenilenen dekorumuzla karşılayacağız. Tüm Alanya halkını yarın gece yapılacak olan açılış partimize davet ediyorum" dedi. 

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Son Güncelleme: 03.05.2018 14:52
Anahtar Kelimeler:
Summer GardenOzan ÇolakoğluMarien Baker
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