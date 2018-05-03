Beklenen gün yarın! Summer Garden yaza 'Merhaba' diyecek

YAZ gecelerinin eğlence adresi Summer Garden, yarın gece muhteşem bir parti ile yeni sezona kapılarını açacak. Eğlenceli açılış partisinde Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü prodüktör ve DJ Ozan Çolak ile İspanyol kadın DJ Marien Baker performans sergileyecek. Renkli gecede dans gösterileri, ışık şovları ve çeşitli etkinlikler de yapılacak. Yarın gece tüm eğlenceseverleri Summer Garden Club'a beklediklerini söyleyen işletme müdürü Erhan Başsav, "Alanya ve bölgenin 1 numarası olan Summer Garden, 2018 yazına keyifli bir giriş yapacak. Eğlenceseverleri bu yıl yenilenen dekorumuzla karşılayacağız. Tüm Alanya halkını yarın gece yapılacak olan açılış partimize davet ediyorum" dedi.