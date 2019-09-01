Bekarlığa veda etti

BİR dönem Alanya’nın en popüler mekanlarından olan Palm Beach ile White in White adlı mekanların yaratıcısı olan, son olarak Kestel Mahallesi’ndeki Olta Balık Evi’ni işleten Sait Doğruyol, hayatını Özgü Özgürer ile birleştirdi. Genç çift, İstanbul Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde yapılan küçük bir merasimle hayatlarını birleştirdi. Yakınlarının genç çifti yalnız bırakmadığı tören sonrası Sait Doğruyol "Bir ömür boyu birlikte mutlu olmaya evet dedik" diye konuştu.