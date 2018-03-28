Bekarlığa renkli veda

ALANYA'NIN sevilen gençlerinden İlhan Yüzen'in sahibi olduğu Salash Balık Evi, renkli buluşmalara sahne oluyor. Alanyalı kadınlar, her hafta düzenledikleri gün etkinliğini bu kez Salash'da gerçekleştirdi. Gündüz başlayan organizasyon akşam saatlerine kadar devam etti. Salash'da aynı günün akşamında ise renkli bekarlığa veda partisi vardı. Önümüzdeki günlerde evlenecek olan Naşide Zeybek bekarlığa renkli bir veda yaptı. Zeybek'i yakın dostları Berna Uyar, Ayşe Uyar, Mine Boz, Merve Boz, Fatoş Boz ve İsmihan Boz, Zeybek'i yalnız bırakmadı.

Alanya'nın tanınmış simalarından olan Hasan's Happy Wawe sahibi Hasan Hargani Görgün de geçtiğimiz akşam Salash'daydı. Beraberindekiler ile birlikte hoşça vakit geçiren Görgün'ün neşesine diyecek yoktu.

