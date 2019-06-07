 Bayram eğlencesi Summer'da yaşandı 

YAZ gecelerinin değişmez eğlence adreslerinden olan Summer Garden Club, bayramda yine coşku dolu gecelere sahne oldu. Bayram eğlencesini doyasıya yaşamak isteyenlerin akın ettiği Summer Garden'da yine kalabalık bir atmosfer hakimdi. Bayramın ilk gününde DJ Gökhan Sakaltaş ve DJ Özgür Uzar'ın hareketli müzikleri eşliğinde dans ederek eğlenen Summer Garden müdavimleri, baramın ikinci gününde ise Hind ve Murat Yaprak'ın şarkıları ile coştular. Erdem Kınay ile birlikte yaptığı "Her Gece Kal" adlı şarkısı ile listelerde üst sıralarda yer bulan Hind, kıvrak dansları ile de büyüledi. "Kalbimi Kırdın Bin Defa" adlı şarkısı dillere pelesenk olan başarılı sanatçı Murat Yaprak da aynı gece Summer Garden sahnesindeydi. Gençleri coşturan Yaprak, performansı ile alkış aldı.