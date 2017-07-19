Başsavcı veda etti

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi ile 3 yıldır Alanya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Musa Taşkın, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak Ankara'ya tayin oldu. Başsavcı Taşkın için Sea Star Hotel'de kalabalık bir veda gecesi düzenlendi. Geceye Alanya protokolü, Alanya Adliyesi'nde görev yapan hakimler, savcılar, memurlar ve çok sayıda davetli katıldı. Akşam yemeği ile başlayan gece, ilerleyen saatlerde yerini eğlenceye bıraktı. Cüneyt Güzel'in şarkıları ile renk kattığı gecede renkli bir atmosfer vardı.

'HAKKINIZI HELAL EDİN'

Üç yıldır Alanya'da görev yaptığını ve Alanya'da çok güzel anılar biriktirdiğini söyleyen Musa Taşkın, "Geldiğim günden beri tüm kurumlarımızla birlikte uyumlu bir şekilde çalıştık. Devletimizin bekası için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Alanya'da da çok güzel anılar biriktirdim, dostlar edindim. İstemeden gönlünü kırdığımız olduysa hakkını helal etsin" dedi.