Başkan Yücel'den 'Süperstarlı' il mesajı

ALANYA Belediyesi tarafından bu yıl 19. kez düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, üçüncü ve son gününde önce DJ Haluk Sarıtaş’ı ardından ise Türk pop müziğinin efsane ismi Süperstar ünvanlı Ajda Pekkan’ı ağırladı. Birbirinden güzel şarkılarla alanı dolduran on binlerce müziksevere coşku dolu anlar yaşatan Pekkan, geç saatlere kadar süren performansıyla adeta müzik ziyafeti verdi.

SÜPERSTARLI 82 MESAJI

Süperstar Ajda Pekkan’a üzerine resminin işlendiği su kabağı hediye edip çiçek veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, geride kalan iki günde sahne alan Bülent Ersoy ve Yalın’a olduğu gibi Süperstar Pekkan’a da 82 numaralı Alanyaspor forması hediye etti. Başkan Yücel, "Süperstarımızla da buradan vilayet olma arzumuzu bir kez daha dile getirmek istiyorum" dedi.

TAÇ, AJDA PEKKAN'IN OLDU

Alanya Belediyesi İpek Kozası Atölyeleri’nde hazırlanan kozadan yapılma taç da Başkan Yücel’in eşi Yıldız Yücel tarafından Süperstar Ajda Pekkan’a takdim edildi. Yıldız Yücel, "Alanyamızın artık Süperstar bir kraliçesi var" diye konuştu. Pekkan da kendisine sunulan hediyelerden dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade ederek Başkan Yücel ve eşi Yıldız Yücel’e teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 10:19