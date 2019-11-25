Başkan kına yaktı
ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, haftasonunda katıldığı bir asker düğününde askerin kınasını yaktı
PORTAKAL 25.11.2019, 18:12
Alanya'nın sevilen gençlerinden olan Mustafa Kaya, önümüzdeki günlerde vatani görevini yapmak için Bilecik'e gidecek. Haftasonunda bir asker düğünü yaparak sevenlerini bir araya getiren Kaya, arkadaşları ile birlikte vur patlasın çal oynasın eğlendi. Düğüne, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı. Asker Mustafa Kaya'nın ellerine kına yakarak tebrik eden Yücel, "Allah vatanımızı korumak için görev yapan tüm askerlerimizi korusun" dedi.
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