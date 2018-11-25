Başkan galibiyeti kutladı

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 5-0 mağlup ederek adeta nefes aldı. Turuncu yeşilli takımın başkanı Hasan Çavuşoğlu da galibiyeti Hüseyin Girenes ile birlikte Robert's Coffee'de kutladı. İşletmenin müdürü Nuri Çayır, Çavuşoğlu'nu farklı galibiyetten ötürü kutladı. Aynı akşam Robert's Coffee'de Aytemiz Alanyasporlu futbolcular Junior Fernandes ve Isaac Sackey de vardı. Farklı galibiyetten dolayı son derece keyifli olan ve etraflarına gülücükler saçan turuncu yeşilli futbolcular, geç saatlere kadar Robert's Coffee'de kaldılar.