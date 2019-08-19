Başkan Demirağ dünyaevine girdi

ALPER KUTAY

GENÇ çiftin nikahını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel kıydı. Alkışlar eşliğinde ‘evet’ diyen çift, evlilik cüzdanını Başkan Yücel’in elinden aldı. Eğlence gecenin geç saatlerine kadar devam ederken, Başkan Yücel genç çifte mutluluklar dileyerek, “Nikah akdini gerçekleştirdiğimiz Alanya Ülkü Ocakları Başkanımız Muhammet Mustafa Demirağ ve kıymetli eşi Yasemin hanımefendiye bir ömür mutluluklar diliyorum. Allah, iki cihanda da saadeti nasip etsin” dedi. Düğün törenine MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Ülkü Ocakları Genel Merkezi yöneticileri, Alanya Ülkü Ocakları yönetimi, Alanya Belediye Meclisi’nin Ak Parti ve MHP’li üyeleri ile genç çiftin yakınları katıldı.