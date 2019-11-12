Başhekime sürpriz

ALANYA Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Elif Çelik Akçalıoğlu, yeni yaşına renkli bir sürprizle girdi. Mesai arkadaşları tarafından hazırlanan sürprizden habersiz olan Akçalıoğlu, odasına geldiğinde alkışlarla karşılandı. Kendisi için özel olarak hazırlanan pastanın mumlarını ise alkışlar arasında söndüren Başhekim Elif Çelik Akçalıoğlu, "Bu güzel sürpriz için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.