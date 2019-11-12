Başhekime sürpriz
ALANYA Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Elif Çelik Akçalıoğlu, yeni yaşına renkli bir sürprizle girdi
PORTAKAL 12.11.2019, 19:04
ALANYA Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Elif Çelik Akçalıoğlu, yeni yaşına renkli bir sürprizle girdi. Mesai arkadaşları tarafından hazırlanan sürprizden habersiz olan Akçalıoğlu, odasına geldiğinde alkışlarla karşılandı. Kendisi için özel olarak hazırlanan pastanın mumlarını ise alkışlar arasında söndüren Başhekim Elif Çelik Akçalıoğlu, "Bu güzel sürpriz için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.
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