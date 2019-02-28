Başarıyı kutladılar

Alanya Dans Okulu üyelerinden olan Mehmet Ali Taş ve Betül Çolakoğlu, Türkiye Latin Dans Şampiyonası'nda 2. olarak Alanya'ya büyük bir gurur yaşattılar 

Başarıyı kutladılar
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GEÇTİĞİMİZ haftalarda 1. yıldönümünü kutlayan Alanya Dans Okulu, bugünlerde de Türkiye ikinciliği kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Alanya Dans Okulu'nun üyelerinden olan Betül Çolakoğlu ve Mehmet Ali Taş, katıldıkları Türkiye Latin Dans Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak ikinci oldular. Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Çolakoğlu ve Taş için geçtiğimiz günlerde hem dans partisi hem de kahvaltı organizasyonu yapıldı. Renkli kahvaltıda başarıyı kutlayan Alanya Dans Okulu ekibinin mutluluğuna diyecek yoktu. 


 

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