Başarısı taçlandı
Alanya'da emlak sektörünün fenomen isimlerinden birisi olan Kerim Topal, İstanbul'da düzenlenen ödül gecesinde "Yılın En Başarılı Gayrimenkul Uzmanı" ödülünü alarak başarısını taçlandırdı
PORTAKAL 14.11.2019, 21:18
SOSYAL medyayı etkin olarak kullanan ve Alanya'da bir fenomen haline gelen Kerim Topal Gayrimenkul sahibi Kerim Topal, İstanbul'daki Büyükdere Yalısı'nda düzenlenen ödül gecesinde "Yılın En Başarılı Gayrimenkul Uzmanı" seçildi. Ödülünü almak için geçtiğimiz günlerde düzenlenen gala gecesine eşi ile birlikte katılan Topal, başarısını taçlandırdığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Ödülünü ünlü sunucular Gizem Özdilli ve Gökay Kalaycıoğlu'nun elinden alan Kerim Topal, sahnede yaptığı konuşmada herkese teşekkür etti. Topal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Böyle bir gecede ben de yer aldığım için çok mutlu ve gururluyum. Başta ailem olmak üzere memleketim Alanya'ya ve tüm takipçilerime teşekkür ederim" dedi.
16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Namaz Vakti 14 Kasım 2019
|İmsak
|06:05
|Güneş
|07:28
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:32
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6