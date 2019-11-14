Başarısı taçlandı

SOSYAL medyayı etkin olarak kullanan ve Alanya'da bir fenomen haline gelen Kerim Topal Gayrimenkul sahibi Kerim Topal, İstanbul'daki Büyükdere Yalısı'nda düzenlenen ödül gecesinde "Yılın En Başarılı Gayrimenkul Uzmanı" seçildi. Ödülünü almak için geçtiğimiz günlerde düzenlenen gala gecesine eşi ile birlikte katılan Topal, başarısını taçlandırdığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Ödülünü ünlü sunucular Gizem Özdilli ve Gökay Kalaycıoğlu'nun elinden alan Kerim Topal, sahnede yaptığı konuşmada herkese teşekkür etti. Topal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Böyle bir gecede ben de yer aldığım için çok mutlu ve gururluyum. Başta ailem olmak üzere memleketim Alanya'ya ve tüm takipçilerime teşekkür ederim" dedi.