Banket yemeği Palm Beach'te

Alanya 25. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası banket yemeği, Kleopatra Plajı'ndaki Palm Beach Restoran'da yapıldı.

Banket yemeği Palm Beach'te
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BANKET yemeğine Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Organizasyon Komite Başkanı İsmail Bayraktar, Merkez Hakem Kurulu İsmail Hakkı Kaya, Fatma Atilla, hakemler, gözlemciler ve antrenörler katıldı. Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, katkı ve desteklerinden dolayı federasyon yetkililerine teşekkür plaketi verdi. Ayrıca Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Organizasyon Komite Başkanı İsmail Bayraktar, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur’a plaket verdi. 

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