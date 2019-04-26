Banana'da şık nikah

Yaşar Tekstil'in genç patronu Tolga Yağcı, Vikingen Restaurant yöneticilerinden Esra Demirkan ile hayatını birleştirdi. Çiftin Banana Otel'de yapılan nikah törenleri ise oldukça keyifli bir atmosferde gerçekleşti 

Banana'da şık nikah
banner404
HABERİN GALERİSİ
Banana'da şık nikah

Banana'da şık nikah

NURGÜL ve Bayazit Demirkan çiftinin güzel kızları Esra Demirkan, Saime ve Yaşar Yağcı çiftinin oğulları Tolga Yağcı ile dünyaevine girdi. Genç çiftin nikah törenleri Banana Beach Otel'de yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende neşe ve mutluluk hakimdi. Davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'evet' diyen Esra ve Tolga'nın heyecanlı halleri gözlerden kaçmadı. Nikah töreninin ardından tebrikleri kabul eden yeni evli çift, daha sonra Ev Restaurant'ta arkadaşları ile birlikte nikah yemeği yiyerek eğlendiler.
 

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2019, 14:10
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya'da nefes kesen kovalamaca! Motosiklet...
Alanya'da nefes kesen kovalamaca! Motosiklet...
  1. ASAYİŞ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472