Banana'da şık nikah

NURGÜL ve Bayazit Demirkan çiftinin güzel kızları Esra Demirkan, Saime ve Yaşar Yağcı çiftinin oğulları Tolga Yağcı ile dünyaevine girdi. Genç çiftin nikah törenleri Banana Beach Otel'de yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende neşe ve mutluluk hakimdi. Davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'evet' diyen Esra ve Tolga'nın heyecanlı halleri gözlerden kaçmadı. Nikah töreninin ardından tebrikleri kabul eden yeni evli çift, daha sonra Ev Restaurant'ta arkadaşları ile birlikte nikah yemeği yiyerek eğlendiler.



Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2019, 14:10