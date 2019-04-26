NURGÜL ve Bayazit Demirkan çiftinin güzel kızları Esra Demirkan, Saime ve Yaşar Yağcı çiftinin oğulları Tolga Yağcı ile dünyaevine girdi. Genç çiftin nikah törenleri Banana Beach Otel'de yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende neşe ve mutluluk hakimdi. Davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'evet' diyen Esra ve Tolga'nın heyecanlı halleri gözlerden kaçmadı. Nikah töreninin ardından tebrikleri kabul eden yeni evli çift, daha sonra Ev Restaurant'ta arkadaşları ile birlikte nikah yemeği yiyerek eğlendiler.
Banana'da şık nikah
Yaşar Tekstil'in genç patronu Tolga Yağcı, Vikingen Restaurant yöneticilerinden Esra Demirkan ile hayatını birleştirdi. Çiftin Banana Otel'de yapılan nikah törenleri ise oldukça keyifli bir atmosferde gerçekleşti
NURGÜL ve Bayazit Demirkan çiftinin güzel kızları Esra Demirkan, Saime ve Yaşar Yağcı çiftinin oğulları Tolga Yağcı ile dünyaevine girdi. Genç çiftin nikah törenleri Banana Beach Otel'de yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende neşe ve mutluluk hakimdi. Davetlilerin huzurunda ömür boyu sürecek mutlulukları için 'evet' diyen Esra ve Tolga'nın heyecanlı halleri gözlerden kaçmadı. Nikah töreninin ardından tebrikleri kabul eden yeni evli çift, daha sonra Ev Restaurant'ta arkadaşları ile birlikte nikah yemeği yiyerek eğlendiler.