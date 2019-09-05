Babaya sürpriz

ÖZÇELİK Meşrubat'ın Konaklı Şubesi'nde görev yapan Şahin Karaduman, eşi Zeynep Karaduman, annesi Şenay Karaduman ve kız kardeşleri Dürdane ve Ayşenur Karaduman ile birlikte babaları Ali Karaduman'a doğum günü sürprizi yaptılar. Evde yapılan mini kutlamada özel bir doğum günü pastası hazırlatan Karaduman Ailesi, evin reisi Ali Karaduman'a duydu dolu anlar yaşattılar.