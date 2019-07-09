Babasının oğlu

ILLUSION Event Hall dev bir konsere daha imza attı. Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, hayranlarına Illusion sahnesinden seslendi. Alanya'nın sıcak olmasından dolayı sahneye havlu ile çıkan İdo, izleyicilerin akıllarına babasını getirdi. İbrahim Tatlıses, 2006 yılında Mersin Sultaşa Otel’de verdiği konserde sıcak yüzünden zor anlar yaşamış, bir ara gömleğini değiştirmek için seyircilerden izin alan ve kulise giden sanatçı, kuliste giydiği bornozla çok rahat edince sahneye de bu şekilde geri dönerek türkülerini bir süre bornozlu olarak söylemişti.

SAHNEYE SANCILI ÇIKTI

Daha önceki konserlerinden çok hareketli olduğu bilinen İdo Tatlıses, Illusion konserinde çok fazla dans etmekten kaçındı. İdo'nun bu enerjisiz hali ise daha sonra anlaşıldı. Genç şarkıcının böbreklerinden rahatsızlandığı ve sahneye sancılı bir şekilde çıktığı öğrenildi. Konserini de bu yüzden bir saatte bitiren İdo Tatlıses, seyircilerden de özür diledi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 18:51