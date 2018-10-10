Babalar-çocuklar kamptaydı

TEMASI, "Babam ve Ben" olan bu etkinlikte katılımcı babalar ve yaşları 5 ila 15 arasında değişen çocuklar, kamp hayatını tatmanın yanı sıra, takım olma ve iletişim odaklı oyun ve yarışmalarda kıyasıya yarışıp, neşeli etkinliklerde doyasıya eğlendiler. Kamp Direktörü Aşkın Üçvet, "

İlk olmasına rağmen Antalya'da kampımıza gösterilen ilgi bizleri çok mutlu etmiş ve güçlendirmiştir. Seneye birden fazla kamp düzenleyerek, daha fazla Antalyalı baba ve çocuk ile buluşmayı planlıyoruz. Hayatın günlük telaşı içindeki uğraşlarımız en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızla yeterince zaman geçirmemizi güçleştiriyor. Çocuklarıyla sevgiye ve güvene dayalı olan ilişkisine yeni bir halka daha eklemek isteyen tüm babalarımızı, doğa ile iç içe şekilde ve yaparak-yaşayarak öğrenme odaklı Babalar ve Çocuklar Kampı serüvenimize davet ediyoruz" dedi.

