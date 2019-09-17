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Baba-oğul pek keyifli

Alanya'nın tanınmış simalarından olan Hubera markasının yaratıcısı Hüseyin Uysal ve oğlu Bera Uysal, Alanyaspor'un Fenerbahçe galibiyetiyle büyük bir sevinç yaşadı.

PORTAKAL 17.09.2019, 16:26
Baba-oğul pek keyifli
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AYNI zamanda Fenerbahçe taraftarı da olan baba-oğul, "Önemli olan Fenerbahçe değil, önce Alanyaspor'dur. İki yıldır sahamızda Fenerbahçe'yi yeniyoruz. Bu önemli galibiyet camiamıza armağan olsun" dediler. Hüseyin ve Bera Uysal, maçtan önce çektirdikleri bir fotoğraflarını ise sosyal medyada paylaştı. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

#Hubera #Bera Uysal #Hüseyin Uysal
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