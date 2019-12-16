Baba-oğul keyifte

ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Hatemoğlu Mağazası ortağı Cem Polat, haftasonunda güzel ve güneşli havayı fırsat bilerek oğlu ile vakit geçirdi. Birlikte iskelede yürüyüş yapan baba-oğul, daha sonra soluğu çarpışan arabalarda aldı. Gün boyunca keyifli vakit geçiren Cem Polat ve oğlunun keyiflerine diyecek yoktu.