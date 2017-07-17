Ayten ve Sefa evlendi

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TOKUŞ Gayrimenkul'de emlak danışmanı olarak görev yapan CHP Alanya eski Gençlik Kolları Başkanı Sefa Çorbacı, bir süredir nişanlı olduğu muhasebeci sevgilisi Ayten Güllü ile dünyaevine girdi. Genç çiftin Club Olive Garden'da yapılan eğlenceli düğünlerine çok sayıda davetli katıldı. İzmir Marşı ile düğün yerine gelen Sefa ve Ayten, düğün dansını ise Tarkan'ın yeni şarkısı "Beni Çok Sev" ile yaptı.

BAYKAL MUTLULUKLAR DİLEDİ

Düğünün davetlileri arasında bulunan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, genç çiftin nikah şahitliğini yaptı. Baykal, "Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar dilerim" dedikten sonra Ayten ve Sefa'yı tebrik etti. Canlı müzik eşliğinde vur patlasın çal oynasın eğlenen davetliler, düğün sonunda damat Sefa Çorbacı'yı havuza attılar.