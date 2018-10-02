Ayris buluşturdu

Güzelliğine önem veren kadınların en önemli adreslerinden olan Ayris Güzellik Merkezi, düzenlenen aşure etkinliğinde çok sayıda kişiyi bir araya getirdi 

Ayris buluşturdu
banner404
HABERİN GALERİSİ
Ayris buluşturdu

Ayris buluşturdu

BÜYÜK Otel karşısında bulunan Ayris Güzellik Merkezi, düzenlediği sosyal etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Muharrem Ayı dolayısıyla aşure organizasyonu yapan Ayris Güzellik Merkezi sahibi Deniz Erdem Kalaycı, dostlarını ve müşterilerini bir araya getirdi. Renkli etkinliğe Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve MHP Alanya İlçe Sekreteri Öcal Burakçın da katıldı. Amacının aşure vesilesiyle dostlarını bir araya getirmek olduğunu söyleyen Deniz Erdem Kalaycı, "Katılan herkese teşekkür ederim" dedi. 

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 16:42
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Otomobil satışlarında daralma arttı
Otomobil satışlarında daralma arttı
  1. EKONOMİ

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479