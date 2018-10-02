Ayris buluşturdu

BÜYÜK Otel karşısında bulunan Ayris Güzellik Merkezi, düzenlediği sosyal etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Muharrem Ayı dolayısıyla aşure organizasyonu yapan Ayris Güzellik Merkezi sahibi Deniz Erdem Kalaycı, dostlarını ve müşterilerini bir araya getirdi. Renkli etkinliğe Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve MHP Alanya İlçe Sekreteri Öcal Burakçın da katıldı. Amacının aşure vesilesiyle dostlarını bir araya getirmek olduğunu söyleyen Deniz Erdem Kalaycı, "Katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 16:42