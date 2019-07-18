Ayo & Teo Summer'ı salladı

Amerikalı ünlü ikili Ayo & Teo, önceki gece Summer Garden Club sahnesinde unutulmaz bir canlı performans sergiledi.

Ayo & Teo Summer'ı salladı
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Ayo & Teo Summer'ı salladı

Ayo & Teo Summer'ı salladı

ÜNLÜ video paylaşım sitesi Youtube'da 700 milyona yaklaşan video izlenme rakamlarına sahip olan ve dünya çapında büyük bir üne ulaşan Ayo & Teo'nun gelişini heyecanla bekleyen Alanyalılar ve yabancı turistler, önceki gece Summer Garden'ı tıklım tıklım doldurdular. Sahneye çıktıkları anda büyük bir coşkunun yaşandığı konserde, Ayo & Teo ikilisi muhteşem bir canlı performansa imza attı. Yaklaşık 1 saat boyunca R&B ve HipHop şarkılardan oluşan bir konser veren ikili, hayranlarından tam not aldı. 

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 18:10
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