Ayo & Teo Summer'ı salladı

ÜNLÜ video paylaşım sitesi Youtube'da 700 milyona yaklaşan video izlenme rakamlarına sahip olan ve dünya çapında büyük bir üne ulaşan Ayo & Teo'nun gelişini heyecanla bekleyen Alanyalılar ve yabancı turistler, önceki gece Summer Garden'ı tıklım tıklım doldurdular. Sahneye çıktıkları anda büyük bir coşkunun yaşandığı konserde, Ayo & Teo ikilisi muhteşem bir canlı performansa imza attı. Yaklaşık 1 saat boyunca R&B ve HipHop şarkılardan oluşan bir konser veren ikili, hayranlarından tam not aldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 18:10