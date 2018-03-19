Avsallar'da coşkulu düğün

* Fotoğraflar: Kadir ERSOY - Foto ERENLER

AVSALLAR Mahallesi'nin tanınmış gençlerinden olan Kuaför Abdullah Uysal, bir süredir nişanlı olduğu Fatma Sönmez ile evliler kervanına katıldı. Genç çiftin Avsallar Kör Ali Baysal Düğün Salonu'nda yapılan eğlenceli düğününe ilgi yüksekti. Salona el ele giren çiçeği burnunda çift, ilk dansını romantik bir şarkı eşliğinde yaptı. Ardından ise doyumsuz bir eğlence yaşandı. Dans pistinin bir an olsun boş kalmadığı düğünde, damadın ve gelinin arkadaşları vur patlasın çal oynasın bir eğlenceye imza attı. Düğün sonunda yapılan takı töreninde genç çifte çok sayıda para ve takı takılırken, davetliler genç çifti tebrik etti.