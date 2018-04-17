 Aura yaza hazır

ALANYA'YA sporu sevdirmeyi başaran Aura Fitness & Spa, yeni yaz sezonuna hazır. Dinamik, profesyonel, enerji dolu, pozitif ve güleryüzlü personeli ile hizmet veren Aura Fitness, yaza formda girmek isteyen herkesi spor yapmaya davet ediyor. Bünyesinde fitness, spa merkezi ve diyetisyen gibi hizmetler veren Aura'da, Alanya'nın ilk ve tek 3. kademe fitness antrenörü Turan Serter de bireysel antrenmanlar yaptırıyor. Sporu spor yaparak sevdirmeyi amaçladıklarını söyleyen Aura yetkilileri, "Gelin siz de Aura Ailesi'ne katılarak sağlıklı ve spor dolu bir yaşamın kapılarını açın" dediler.
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