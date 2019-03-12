Aura'ya farkındalık ödülü

AURA Fitness Spa & Merkezi, geçtiğimiz günlerde düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde çok sayıda kişiyi bir araya getirdi. Alanında başarılı isimlere ödüller veren Aura Fitness & Spa, Alanya Toplumsal Dayanışma Derneği (ATDD) Başkanı Canan Şencan'a ise 'Yardım Meleği' ödülünü verdi. Ödül töreninde bir konuşma yapan ATDD Başkanı Canan Şencan, "Yıllardır yardımlaşmanın, paylaşmanın, dayanışmanın ve bunu sevgi ile gerçekleştirmenin insani bir değer olduğuna inanan bir insan olarak, bu eylemlerin tek başına olmadığını, görünmeyen kahramanların en önemli rolü oynadıklarını biliyorum. Çevremde bunca güzel yürekli, insani erdemleri özümsemiş insanlar olmasaydı ben, ben olamazdım. Beni ben yapan, yaşadıklarımı anlamlı kılan, yardımlarda küçük, büyük katkısı ve desteği olan tüm güzel yüreklilerindir bu ödül. Aura Fitness ve Spa Merkezi sahibi sevgili Salih Toktaş ve ekibine böyle anlamlı bir günde, böylesine yüce bir sıfatla beni onurlandırmalarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ödül yanımda yüreğiyle var olan, bana inanan, beni destekleyen, bana güvenen tüm güzel yürekli arkadaşlarımındır. Bu güzel yüreklere de minnet dolu sevgiler sunuyorum. İyi ki varsınız" dedi.

BİR ÖDÜL DE GÜZEL'E

Aynı gün Aura Fitness & Spa Merkezi'nin yerini tahsis eden Yılmaz Güzel'e de 'Ömür Boyu Onursal Üye' ödülü veren Aura sahibi Salih Toktaş, "Sevgili Yılmaz Güzel, Alanya'da sporun gelişmesine ve her yaştan bireyin spor yapma olanağına imkan tanıdığı için kendisine de bu ödülü vermek istedik. Spora ve sporcuya olan desteklerinden ötürü Güzeller Plaza sahibi Yılmaz Güzel'e teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019, 17:08