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 Aura her alanda lider

Spor ve sağlığın buluşma noktalarından olan Aura Fitness & Spa, profesyonel eğitmenleri ve başarılı sporcuları ile dikkat çekiyor 

 Aura her alanda lider

Spor ve sağlığın buluşma noktalarından olan Aura Fitness & Spa, profesyonel eğitmenleri ve başarılı sporcuları ile dikkat çekiyor 

22 Mart 2018 Perşembe 15:53
 Aura her alanda lider
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AURA Fitness & Spa üyelerinden olan genç sporcular Efe Uysal ve Ali Başaran, katıldıkları Türkiye Powerlifting Şampiyonası'ndan dereceyle döndüler. 75 kg'da yarışan Efe Uysal Gençler Kategorisi'nde 3. olurken, 90 kg'da yarışan Ali Başaran ise yine Gençler Kategorisi'nde 5. oldu. Sporcuları ile gururduyduklarını söyleyen Aura Fitness & Spa yöneticileri, "Kendilerini, ailelerini ve antrenörlerini tebrik eder, daha nice güzel başarılar temenni ederiz. Spor, başarı, takdir, azim ve gurura giden kapının anahtarıdır. Boşuna başka kilit aramayın" dediler. 

PROFESYONELLER EĞİTİYOR
Aura Fitness & Spa'da eğitimler de profesyonel antrenörler tarafından veriliyor. Amerikan Üniversitesi'nde tam burslu olarak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden derece ile mezun olan Kickboks antrenörü Süleyman Samurkaş, milli takım düzeyinde de ülkemizi temsil ediyor. Arama kurtarma timinde görev yapan ve tim lideri olarak dünya çapında şampiyonalara katılan Samurkaş, Aura Fitness'da ise fitness eğitmenliği, grup dersi eğitmenliği(tabata, crunch, fatburning) ve personal training eğitmenliği yapıyor. Türkiye'nin ilk ve tek 3. Kademe Kıdemli Fitness Antrenörü Turan Serter de Aura Fitness bünyesinde hizmet veriyor. Aynı zamanda Aura Fitness & Spa Müdürü olarak da görev yapan Serter, fitness eğitmenliği, grup dersi eğitmenliği (Spinning, Crunch) ve aynı zamanda personal trainin eğitmenliği yapıyor. 

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Anahtar Kelimeler:
SporSağlıkAura FitnessSPAEğitmenBaşarı
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