Aura'dan yaz fırsatı

KADINLARA özel olarak gündüz ve akşam üyeliklerini paket halinde sunan Aura, "2 kadın gel, 1 kadın öde. Sadece kadınlara yönelik olan bu kampanyamızda 3 aylık gündüz üyeliğini 180 TL, zaman limiti olmayan diğer 3 aylık üyeliği ise 225 TL olarak belirledik. Tüm kadınları spor yapmaya davet ediyoruz" dedi
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