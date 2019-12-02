Aura'da profesyonel hizmet

AURA Fitness & Spa, dinamik, bilgili, güleryüzlü ve enerjik kadrosu ile Alanya'ya spor yaptırmaya devam ediyor. Spor yapmanın yanı sıra üyelerine fitness ve gym ile ilgili bilgiler sunmaya, yeni antrenman programları hazırlamaya ve insanları spora teşvik etmeye devam eden Aura, son yıllarda kardio çalışan sporseverlerin tercih ettiği spinning konusunda da oldukça iddialı. Aura Fitness antrenörlerinden Turan Serter, merkezlerinde kendisi de dahil 3 spinning eğitmeni bulunduğunu ve hepsinin kendine özgün çalışma stilleri olduğunu belirtti. Serter, "Spinning inanılmaz ilgi görüyor. 30 bisikletimiz var ve neredeyse insanlar sıra bekliyor. Spinning 7’den 77’ye her yaş gurubundan kişinin yapabileceği bir spor. Koşu bandının insanları mevsim koşullarından soyutlayan bir avantajı olduğunu belirten Serter, açık alanda yürümek isteyenler için ise Alanya Belediyesi'nin Alanya'ya kazandırdığı çok güzel yürüyüş alanları olduğunu söyledi. Son olarak bölgesel zayıflamaya değinen Serter, "İnsan bedeni bir bütündür ve bütün olarak kilo alır, bütün olarak zayıflar. Bölgesel zayıflama diye bir şey yoktur" diye konuştu.