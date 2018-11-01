Atlas Vakfı iyilik peşinde koşacak

PATİKA Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği yöneticilerinden olan Dr. Asuman Çaylar, 2016 yılında çoğunluğu İzmir Dokuz Eylül Tıp Fakültesi'nden mezun olan arkadaşları ile kurduğu Atlas Sağlık ve Eğitim Vakfı ile öğrencilere burs sağlıyor. Geçtiğimiz yıl Vodafone İstanbul Maratonu'na 60 koşucu ile katılarak bağış toplayan ve 25 öğrencinin 1 yıllık bursunu karşılayan Atlas Sağlık ve Eğitim Vakfı, bu yıl 11 Kasım'da yapılacak olan maratona 100 koşucu ile katılmayı planlıyor. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Dr. Asuman Çaylar, "Vodafone İstanbul Maratonu'nun artık kıtalar arası bir maraton değil, aynı zamanda Türkiye'de çoğunluğu büyük vakıf ve sivil toplum kuruluşlardan oluşan kurumların bağış topladıkları, bazılarının ise ismini duyurduğu en etkili platform haline gelmiştir" dedi.

"ÜRETEN NESİLLER HAYAL EDİYORUZ"

Yöneticiliğini yaptığı Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği'nin ardından farkındalığın gelişmesi ile başka bir oluşum içine girdiğini ifade eden Dr. Asuman Çaylar, "2016 yılında çoğunluğu Dokuz Eylül Tıp Fakültesi'nden mezun hekimlerden oluşan 36 kişi ile Atlas Sağlık ve Eğitim Vakfı'nı kurduk. Vakfımızın amacı, yetiştikleri topluma ve geleceğe değer yaratacak sistematik ve sürdürülebilir bir oluşum içinde, aklın ve bilimin yol göstericiliğini benimsemiş, insan haklarına saygılı, Cumhuriyet'in değerlerini özümsemiş nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunacak üniversite öğrencilerine karşılıksız burs ve destek vermek" şeklinde konuştu.

"BU YIL HEDEFİMİZ DAHA YÜKSEK"

Vakfımız, bu yıl da Vodafone İstanbul Maratonu ile iyilik peşinde koşacak. Vakıf olarak bu bizim koşuda resmi olarak 2. yılımız. İlk yılımızda 60 koşucumuzun açtığı kampanya ve topladığımız bağışlarla 25 bursiyerimizin bir yıllık burs tutarını elde ettik. Bu yıl hedefimiz 100 koşucu ile 36'ya çıkardığımız bursiyer sayımızı daha da artırabilmek ve daha çok gence el uzatmaktır. Kampanyaya destek olmak için; koşucuların 'İyilik Peşinde Koş' platformunda açtığı ve sosyal medya hesaplarında paylaştıkları kampanya linkine tıklayarak, güvenli bağış sistemi üzerinden kolayca ister 10 TL, ister 1000 TL az ya da çok destek olabilirsiniz" dedi.