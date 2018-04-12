Atlas 8 yaşında

SEBAHAT ve Necati Öner çiftinin oğulları Atlas, 8. yaşına renkli bir kutlama ile girdi. Organizasyonların aranılan adreslerinden olan Star Kids'teki eğlenceli kutlamaya Atlas'ın arkadaşları büyük ilgi gösterdi. Gün boyunca oyunlar oynayarak eğlenen Atlas'ın keyfine diyecek yoktu. Kendisi için özel olarak hazırlanan doğum günü pastasını özenle keserek arkadaşlarına ikram eden Atlas, davetliler tarafından hediye yağmuruna tutuldu. Gündüz saatlerinde başlayan renkli kutlama akşam saatlerine kadar devam etti.
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