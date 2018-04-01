 ATDD üyeleri bir arada

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte etkinliklerini arttıran Alanya Toplumsal Dayanışma Derneği (ATDD), dernek üyelerini ve ailelerini kahvaltıda buluşturdu. Neşe Beach'de düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı. ATDD Başkanı Canan Şencan, katılımcılarla yakından ilgilenerek 'Hoş geldiniz' dedi. CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut ve Tüketici Hakları Derneği Alanya Şube Başkanı Cemal Şencan'ın da katıldığı kahvaltıda hoşça vakit geçiren ATDD üyeleri ve aileleri, akşam saatlerine kadar kaldıkları Neşe Beach'de bol bol sohbet ederek güzel havanın tadını çıkardılar.
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