Ata'yı bekliyorlar
Kısa bir süre sonra bebekleri Ata'yı kucaklarına alacak olmanın sevincini yaşayan genç çiftin ilk durakları, Nevşehir'in Peri Bacaları ile ünlü Ürgüp şehri oldu
PORTAKAL 06.11.2019, 20:28 06.11.2019, 21:02
AHMET Asım Tokuş Caddesi üzerindeki Mini Keyif Cafe'nin genç patronu Ümit Tanrıverdi, eşi Dila Tanrıverdi ile mini bir tatile çıktı. Kısa bir süre sonra bebekleri Ata'yı kucaklarına alacak olmanın sevincini yaşayan genç çiftin ilk durakları, Nevşehir'in Peri Bacaları ile ünlü Ürgüp şehri oldu. Burada romantik bir tatil yapan Dila ve Ümit Tanrıverdi, sosyal medya hesaplarından bol bol fotoğraf paylaştı.
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|-2
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|P
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|31
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|11
|12
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|11
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|11
|11
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|22
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|22
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