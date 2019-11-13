Atatürk'lü yürüyüş
Etkin doğa gruplarından olan Yesido'nun üyeleri, geçtiğimiz haftasonunda Toros Dağları'ndaydı
PORTAKAL 13.11.2019, 22:19
HER hafta düzenledikleri doğa yürüyüşleri için bu kez Toros Dağları'nı seçen Yesido Grubu üyeleri, Zirvede Türk bayrağı açtı. Giydikleri Atatürk fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle ölümünün 81. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de anan doğaseverler takdir topladı. Uzun bir yürüyüş yaparak haftanın stres ve yorgunluğunu atan Yesido Grubu üyeleri, keyifli bir günün tadını çıkardılar.
18°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
|İmsak
|06:04
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:33
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6