Atatürk'lü yürüyüş

HER hafta düzenledikleri doğa yürüyüşleri için bu kez Toros Dağları'nı seçen Yesido Grubu üyeleri, Zirvede Türk bayrağı açtı. Giydikleri Atatürk fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle ölümünün 81. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de anan doğaseverler takdir topladı. Uzun bir yürüyüş yaparak haftanın stres ve yorgunluğunu atan Yesido Grubu üyeleri, keyifli bir günün tadını çıkardılar.

