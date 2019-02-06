AST'den Alanya'da bir ilk! Oda tiyatrosu açıldı 

Alanya Sokak Tiyatrosu (AST) bir ilke daha imza attı. Alanya'nın ilk oda tiyatrosunu kuran AST, ilk oyunu Palyaço ve Lila'yı minik izleyicilerinin beğenisine sundu

AST'den Alanya'da bir ilk! Oda tiyatrosu açıldı 
banner404

KUYULARÖNÜ Camii yanındaki atölyelerini Oda Sahnesi'ne çeviren Alanya Sokak Tiyatrosu (AST) ekibi, ilk oyunları olan Palyaço ve Lila'yı geçtiğimiz günlerde sahneledi. Miniklerin ilgi gösterdiği oyunda çocuklar hep eğledi hem de öğrendi. AST Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Uyar, "Oyunlarımız devam edecek. Alanya’ya mini bir sahne kazandırdığımız için mutluyuz" dedi. İdari İşler Sorumlusu Özlem Pamuk ise "Bizi sosyal medyadan takip edebilirler. İlk oyunumuzu miniklerimize yaptık ama ileride her yaştan izleyici için oyunlarımız olacak. Herkesi bekliyoruz" dedi. 
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanyaspor’da Göztepe mesaisi
Alanyaspor’da Göztepe mesaisi
  1. SPOR

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479