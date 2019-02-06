AST'den Alanya'da bir ilk! Oda tiyatrosu açıldı 

KUYULARÖNÜ Camii yanındaki atölyelerini Oda Sahnesi'ne çeviren Alanya Sokak Tiyatrosu (AST) ekibi, ilk oyunları olan Palyaço ve Lila'yı geçtiğimiz günlerde sahneledi. Miniklerin ilgi gösterdiği oyunda çocuklar hep eğledi hem de öğrendi. AST Genel Sanat Yönetmeni Hilmi Uyar, "Oyunlarımız devam edecek. Alanya’ya mini bir sahne kazandırdığımız için mutluyuz" dedi. İdari İşler Sorumlusu Özlem Pamuk ise "Bizi sosyal medyadan takip edebilirler. İlk oyunumuzu miniklerimize yaptık ama ileride her yaştan izleyici için oyunlarımız olacak. Herkesi bekliyoruz" dedi.

