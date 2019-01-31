A'Sortie'de 90'lar rüzgarı esti

İSKELE yolu üzerindeki A'Sortie Bar, önceki gece pop müziğin öncüleri olan 90'lı yılların ünlü sanatçıları Tayfun Duygulu, Ali Güven ve Mansur Ark'ı sahnesinde ağırladı. Akbulut Sanat sahibi Harun Akbulut tarafından organize edilen gecede sahne alan ünlü yıldızlar, hayranlarına müzik ziyafeti çekti. Sahneye ilk olarak çıkan Mansur Ark, 'Maalesef' adlı şarkısı ile herkesi 90'lara götürdü. Ardından sahne alan Türk pop müziğinin öncülerinden Tayfun Duygulu da 'Hadi Yine İyisin' adlı şarkısını hayranları için seslendirdi. Ali Güven ise ilk albümünün çıkış parçası olan 'Yolcu' ile sahneye çıktı. Üç saat boyunca unutulmaz bir konsere imza atan eski pop yıldızları, keyifli bir geceye imza attılar.



Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 17:01