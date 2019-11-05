Aslı Ak dikkat çekiyor

Yıllar önce sahne aldığı Alanya'ya yeniden dönen başarılı şarkıcı, her gece Serdar Onur'dan önce sahneye çıkarak dinleyicilerine keyifli saatler yaşatıyor. Önceki gece yine muhteşem bir performansa imza atan Aslı Ak, zaman zaman istek şarkılara da yer vererek dinleyicilerini kırmadı. Yedibuçuk Bar'daki eğlenceli atmosfer görülmeye değerdi.