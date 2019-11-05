Aslı Ak dikkat çekiyor
İSKELE yolu üzerindeki Yedibuçuk Bar'da sahne alan Aslı Ak, her gece konser tadında bir program sunuyor
PORTAKAL 05.11.2019, 18:40
Yıllar önce sahne aldığı Alanya'ya yeniden dönen başarılı şarkıcı, her gece Serdar Onur'dan önce sahneye çıkarak dinleyicilerine keyifli saatler yaşatıyor. Önceki gece yine muhteşem bir performansa imza atan Aslı Ak, zaman zaman istek şarkılara da yer vererek dinleyicilerini kırmadı. Yedibuçuk Bar'daki eğlenceli atmosfer görülmeye değerdi.
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