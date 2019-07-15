YAZ gecelerinin popüler eğlence merkezlerinden olan Illusion Event Hall'de haftason İlkay Şencan coşkusu yaşandı. Geçtiğimiz günlerde 1. yılını geride bırakan Illusion'da 7. kez mikser başına geçen başarılı disk jokey, eğlenceseverlere keyifli bir gece yaşattı. Kendi çalışmalarının yanı sıra ünlü sanatçıların cover şarkılarını da arka arkaya çalarak gençleri dans ettiren DJ İlkay Şencan, yaklaşık 2 saat boyunca canlı performansını sergiledi. Dim Magazin mikrofonlarına da konuşan DJ İlkay Şencan, "Illusion'da sanırım 6 veya 7. programımız. İşimi keyifle yaptığım ender mekanlardan. Buradaki partilerde çalmaya yine devam edeceğim. Zaten her ay buraya geldiğim için artık Alanyalı oldum diyebilirim" dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2019, 19:12