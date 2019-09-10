Arena'ya sürpriz yaptılar

ALANYA'NIN renkli simalarından olan İncekum Arena Beach Club sahibi Arena lakaplı Recep Erdoğan, yakınları tarafından yapılan geçmiş doğum günü kutlaması ile bir kez daha yeni yaşını kutladı. Doğum günü geçtiğimiz ay olan Arena Recep'in yanında olamayan yakın dostu Şükrü Çavuşoğlu, geç de olsa bir pasta getirerek arkadaşının doğum gününü kutladı. Kutlamada Arena Recep'in şehir dışından gelen misafirleri de yer aldı. Pastasının mumlarını tek seferde söndüren Erdoğan, "Arkadaşlarıma ve dostlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.