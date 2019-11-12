Araf coşturdu

GENÇLİĞİN popüler mekanı Harry's Pub, geçtiğimiz gece renkli bir eğlenceye daha sahne oldu. Alanya'nın sevilen müzik gruplarından olan Araf'ın sahne aldığı gecede mekan tıklım tıklımdı. Günün stres ve yorgunluğunu atmak için Harry's Pub'a gelen eğlenceseverler, Araf'ın solisti İlkay'ın söylediği birbirinden hareketli şarkılara eşlik ederek keyif dolu bir gece yaşadılar. Harry's Pub'daki eğlenceli ve renkli atmosfer görülmeye değerdi.