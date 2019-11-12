Araf coşturdu
Alanya'nın sevilen müzik gruplarından olan Araf, Harry's Pub sahnesinde yaptığı konser tadında bir program ile hayranlarını coşturdu
PORTAKAL 12.11.2019, 19:01
GENÇLİĞİN popüler mekanı Harry's Pub, geçtiğimiz gece renkli bir eğlenceye daha sahne oldu. Alanya'nın sevilen müzik gruplarından olan Araf'ın sahne aldığı gecede mekan tıklım tıklımdı. Günün stres ve yorgunluğunu atmak için Harry's Pub'a gelen eğlenceseverler, Araf'ın solisti İlkay'ın söylediği birbirinden hareketli şarkılara eşlik ederek keyif dolu bir gece yaşadılar. Harry's Pub'daki eğlenceli ve renkli atmosfer görülmeye değerdi.
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