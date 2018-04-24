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Antalya'yı coşturdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 3 gün süren etkinliklerle kutladı

Antalya'yı coşturdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 3 gün süren etkinliklerle kutladı

24 Nisan 2018 Salı 17:36
Antalya'yı coşturdu
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CAM Piramit alanında düzenlenen Çocuk Festivali'nin son gününde sevilen sanatçı Buray sahne aldı. Cam Piramit Amfi Tiyatro alanına kurulan Festival Yolu Sahnesi’nde gerçekleşen konsere binlerce Antalyalı katıldı. Özellikle gençlerden büyük ilgi gören Buray, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir konser verdi. Konser alanını dolduran Antalyalılar şarkıları hep bir ağızdan söyledi. 

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Cam PiramitAntalyaBüyükşehir Belediyesi23 Nisan
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