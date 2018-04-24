Antalya'yı coşturdu

CAM Piramit alanında düzenlenen Çocuk Festivali'nin son gününde sevilen sanatçı Buray sahne aldı. Cam Piramit Amfi Tiyatro alanına kurulan Festival Yolu Sahnesi’nde gerçekleşen konsere binlerce Antalya lı katıldı. Özellikle gençlerden büyük ilgi gören Buray, şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir konser verdi. Konser alanını dolduran Antalyalılar şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.