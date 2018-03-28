Anneye sürpriz kutlama

HAS Alüminyum sahibi Hasan Serter, kardeşi Necati Serter ile birlikte anneleri Emine Serter için yaş günü organizasyonu düzenledi. Aile üyelerinin katıldığı kutlama, zengin menülü bir akşam yemeği ile başladı. Ardından getirilen kutlama pastasının mumlarını torunları ile birlikte söndüren Emine Serter'in keyfine diyecek yoktu.

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