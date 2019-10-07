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Ankara buluşması

Alanya'nın tanınmış simalarından olan Ravza Restoran sahibi Nuri Gökgül, haftasonunda başkent Ankara'daydı

PORTAKAL 07.10.2019, 22:31
Ankara buluşması
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürlüğünü yapan yakın dostu Fikret Hayali ve iş insanı Şemsettin Hacınecipoğlu ile bir araya gelerek hasret gideren Gökgül, dostları ile buluşmanın tadını çıkardı.

#Alanya #ankara #Nuri Gökgül
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