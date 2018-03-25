İKİ yıl önce Ebru Ünlü ile dünyaevine giren DJ Suat Ünlü, eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor. Önceki gün sosyal medya hesabından eşi ile olan fotoğrafını "Hayatımın anlamı" notuyla paylaşan Ünlü'ye, takipçileri kısa sürede çok sayıda beğeni yaptı. Çifti görenler, "Aman nazar değmesin" demekten kendilerini alamadılar.