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'Aman nazar değmesin' 

En Vie Beach'in başarılı disk jokeyi Suat Ünlü, iş hayatındaki başarısını aile hayatına da taşıdı

'Aman nazar değmesin' 

En Vie Beach'in başarılı disk jokeyi Suat Ünlü, iş hayatındaki başarısını aile hayatına da taşıdı

25 Mart 2018 Pazar 17:11
'Aman nazar değmesin' 
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İKİ yıl önce Ebru Ünlü ile dünyaevine giren DJ Suat Ünlü, eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiriyor. Önceki gün sosyal medya hesabından eşi ile olan fotoğrafını "Hayatımın anlamı" notuyla paylaşan Ünlü'ye, takipçileri kısa sürede çok sayıda beğeni yaptı. Çifti görenler, "Aman nazar değmesin" demekten kendilerini alamadılar.

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Dj Suat ünlüEn Vie Beach
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