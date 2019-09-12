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'Aman nazar değmesin'

Geçtiğimiz yıl Lonicera Resort Spa Otel'de dillere destan bir düğünle evlenen Psikolog Şeyda Çavuşoğlu ve genç işadamı Okan Çavuşoğlu çifti, geçtiğimiz haftasonunda yakın bir arkadaşlarının düğünlerine katıldı.

PORTAKAL 12.09.2019, 12:14
'Aman nazar değmesin'
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BİRBİRLERİNE olan uyumları dikkatlerden kaçmayan Çavuşoğlu çifti, şıklıkları ile göz kamaştırdı. Birlikte çektirdikleri fotoğraflarını ise sosyal medyada paylaşan Şeyda ve Okan Çavuşoğlu, takipçilerinden yüzlerce beğeni aldı.

#Şeyda Çavuşoğlu #Okan Çavuşoğlu
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