'Aman nazar değmesin'

BİRBİRLERİNE olan uyumları dikkatlerden kaçmayan Çavuşoğlu çifti, şıklıkları ile göz kamaştırdı. Birlikte çektirdikleri fotoğraflarını ise sosyal medyada paylaşan Şeyda ve Okan Çavuşoğlu, takipçilerinden yüzlerce beğeni aldı.