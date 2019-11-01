Altınbaş'ta dev indirim

ALTINBAŞ markasının Alanya Şekerhane Şubesi olan Şevket Tokuş Caddesi üzerindeki Denizbank'ın hemen yanındaki ALD Kuyumculuk'ta, markanın özel olarak düzenlediği dev indirim günleri dün başladı. 11 Kasım Pazartesi günü sona erecek olan bu dev kampanyada, çok sayıda Altınbaş markalı ürün neredeyse yarı fiyatına satılıyor.

BU FIRSAT KAÇMAZ

Kaliteyi ucuz fiyata almak için kampanyaya ilgi gösterenler, altın kolyeyi 850 TL yerine 399 TL'ye, tektaş pırlanta yüzüğü 2 bin 290 TL yerine bin 490 TL'ye, pırlanta kolyeyi bin 190 TL yerine 790 TL'ye, pırlanta baget yüzüğü 2 bin 390 TL yerine bin 590 TL'ye ve pırlanta beştaş yüzüğü 2 bin 890 TL yerine 2 bin 90 TL'ye alma fırsatı yakalıyor.

'HERKESİ BEKLİYORUZ'

Altınbaş Alanya Şubesi ALD Kuyumculuk sahibi Veysi Aladağ, tüm Alanya halkını kampanyaya davet ettiklerini söyledi. Aladağ, "Altınbaş'ın tüm Türkiye'deki bayiilerinde aynı zamanda başlattığı bu dev indirim kampanyası, işletmemizde de 11 Kasım 2019 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Dev indirimlerden yararlanmak için herkesi işletmemize bekliyoruz" dedi.

