ALSİAD'dan kalabalık iftar

ALANYA Sanayici ve İş İnsanları Derneği, üyelerini ikinci kez iftar davetinde buluşturdu. ALSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Tabaklar ve yönetim kurulunun iskelede bulunan Bumba Balık Restaurant'ta düzenlediği ikinci iftar davetine, ALSİAD üyeleri ve eşlerinin yanı sıra Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin de katıldı. ALSİAD Başkanı Akın Tabaklar tarafından karşılanan davetliler, Bumba'nın muhteşem manzarası ve zengin iftar menüsü eşliğinde oruçlarını açtılar. Davetliler iftarın ardından çay eşliğinde bol bol sohbet ettiler.