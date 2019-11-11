Alp Kırşan Alanya'da
Ünlü sunucu ve oyuncu Alp Kırşan, kısa bir tatil için Alanya'ya geldi
PORTAKAL 11.11.2019, 00:26
TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı ünlü komedi oyuncusu ve başarılı sunucu Alp Kırşan, kış tatiline Alanya'dan başladı. Buradaki yakın dostlarını ziyarete gelen Kırşan'ın yanında, köpekleri Lucy ve Kar da vardı. Öğle yemeği için Bi Kase Restoran'ı tercih eden Kırşan, işletme müdürü Volkan Sarıyılmaz ile de bir süre sohbet etti.
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