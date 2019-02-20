ALKÜ'lü öğrenciler 'Sosyalleşti'

'Sosyalleşiyoruz' sloganı ile yola çıkan ALKÜ'lü öğrenciler Alp Osman Sandıkçı ve Tugay Yılmaz, Davraz Kayak Merkezi'ne düzenledikleri organizasyonda çok sayıda kişiyi bir araya getirdiler 

ALKÜ'lü öğrenciler 'Sosyalleşti'
banner404
HABERİN GALERİSİ
ALKÜ'lü öğrenciler 'Sosyalleşti'

ALKÜ'lü öğrenciler 'Sosyalleşti'

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencilerinden Alp Osman Sandıkçı ve Tugay Yılmaz, Isparta Davraz Kayak Merkezi'ne düzenledikleri organizasyonda katılımcılara keyifli 2 gün yaşattılar. Alanya'dan yola çıkarak Davraz'a ulaşan ve kayak yapmanın keyfini çıkaran katılımcılar, akşam ise renkli bir mekanda eğlendiler. Isparta sokaklarında gezerek kentin altını üstüne getiren öğrenciler, bir sonraki gün ise yine Davraz'da kayak yaparak eğlendiler. Sucuk-ekmek partisi de yapan öğrenciler, sosyal medya hesaplarından bol bol fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmediler. Organizatörler Alp Osman Sandıkçı ve Tugay Yılmaz, keyifli 2 gün geçirdiklerini söyleyerek, "Sosyalleşiyoruz sloganı ile düzenlediğimiz etkinliğe ilgi yoğundu. Bu tür organizasyonlarımız devam edecek" dediler. 

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 16:33
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Minibüsü kumarhaneye çevirmiş!
Minibüsü kumarhaneye çevirmiş!
  1. YAŞAM

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479