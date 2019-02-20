ALKÜ'lü öğrenciler 'Sosyalleşti'

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencilerinden Alp Osman Sandıkçı ve Tugay Yılmaz, Isparta Davraz Kayak Merkezi'ne düzenledikleri organizasyonda katılımcılara keyifli 2 gün yaşattılar. Alanya'dan yola çıkarak Davraz'a ulaşan ve kayak yapmanın keyfini çıkaran katılımcılar, akşam ise renkli bir mekanda eğlendiler. Isparta sokaklarında gezerek kentin altını üstüne getiren öğrenciler, bir sonraki gün ise yine Davraz'da kayak yaparak eğlendiler. Sucuk-ekmek partisi de yapan öğrenciler, sosyal medya hesaplarından bol bol fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmediler. Organizatörler Alp Osman Sandıkçı ve Tugay Yılmaz, keyifli 2 gün geçirdiklerini söyleyerek, "Sosyalleşiyoruz sloganı ile düzenlediğimiz etkinliğe ilgi yoğundu. Bu tür organizasyonlarımız devam edecek" dediler.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2019, 16:33